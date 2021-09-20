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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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«التجارة» تستدعي 81 سيارة «تويوتا Supra».. خلل خطير يسبب حوادث

«التجارة» تستدعي 81 سيارة «تويوتا Supra».. خلل خطير يسبب حوادث
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الإثنين، عن استدعاء 81 مركبة، ماركة تويوتا “Supra”، إنتاج (2020 – 2021).

وأوضحت الوزارة أن سبب الاستدعاء يرجع لاحتمالية فقدان معزز الفرامل، ما قد يؤدي إلى زيادة المسافة المطلوبة لإيقاف المركبة وخطر وقوع حادث.

ودعت الوزارة أصحاب تلك السيارات إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة، والتواصل مع الشركة لعمل الإصلاحات اللازمة مجانا.

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