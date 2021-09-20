«استشاري قلب» يحذر من التوقف المفاجئ عن تناول «الأسبرين»: يسبب الجلطات

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قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، إن هناك دراسات علمية ذكرت أن التوقف المفاجئ عن استخدام دواء الأسبرين قد يسبب الجلطات.

وأضاف “النمر” خلال برنامج “صباح السعودية” المذاع على قناة “السعودية”، أنه برغم أن الدليل الذي استندت إليه هذه الدراسات كان ضعيفاً، إلا أنه لا يجب على الإنسان إيقاف تناوله للأسبرين إذا كان يحتاجه.

وأشار ” النمر” إلى أن بعض الأشخاص يواظبون على تناول الأسبرين لمدة 3 أو 4 سنوات، وعندما يمتنعون عن تناوله لمدة يوم واحد قد يصابون بعدها بالجلطات بسبب ردة فعل الجسم التي حدثت جراء إيقاف الأسبرين، لذا يفضل عدم إيقافه إذا كان الجسم يحتاج إليه.