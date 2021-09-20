الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

قصة مواطن تكبد 4 ملايين ريال مديونيات بعد هروب العامل المتستر عليه

قصة مواطن تكبد 4 ملايين ريال مديونيات بعد هروب العامل المتستر عليه
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة التجارة عن قصة مواطن تكبد مديونية 4 ملايين ريال بعد هروب العامل المتستر عليه.

وأوضحت الوزارة أن المواطن وقع ضحية نصب واحتيال نتيجة تساهله في التستر التجاري على أحد المقيمين العاملين لديه ، بعد أن اقترح عليه العامل فتح مؤسسة تجارية، ويتولى ” العامل ” الإشراف الكامل على المنشأة ، مقابل مبلغ مالي شهري للمواطن المتستر.

فيما طلب ​المقيم المتستر عليه بعد مزاولته النشاط التجاري فترة من الزمن، من المواطن نقل خدماته على منشأة أخرى، ولثقته المفرطة بالمتستر عليه قام المواطن بنقل خدماته سريعاً دون أن يطلع على معاملات مؤسسته، التي لم يكن يعرف عن نشاطها شيئاً.

وأوضحت أن المفاجأة جاءت بعد أيام قليلة من نقل خدمات المتستر عليه، إذا تلقى المواطن مطالبات عدد من الموردين للبضائع بمبالغ مالية بإجمالي أربعة ملايين ريال، وعندما حاول التواصل مع المتستر اكتشف انه قد غادر المملكة منذ مدة.

مواد ذات صلة

« التجارة»: استخدام الهوية والسجل المدني في عروض اليوم الوطني مخالف للأنظمة

« التجارة»: استخدام الهوية والسجل المدني في عروض اليوم الوطني مخالف للأنظمة

كيف يتأكد المستهلك من مصداقية تخفيضات اليوم الوطني؟ متحدث التجارة يجيب (فيديو)

كيف يتأكد المستهلك من مصداقية تخفيضات اليوم الوطني؟ متحدث التجارة يجيب (فيديو)

«متحدث التجارة» يوضح طريقة التأكد من صحة العروض والتخفيضات الموسمية

«متحدث التجارة» يوضح طريقة التأكد من صحة العروض والتخفيضات الموسمية

قرار جديد من «التجارة» بعد اشتراط «التحصين» لدخول المنشآت التجارية

قرار جديد من «التجارة» بعد اشتراط «التحصين» لدخول المنشآت التجارية

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>