الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

طلاب وطالبات «خيركم» يحفظون 3 ملايين صفحة في عام

طلاب وطالبات «خيركم» يحفظون 3 ملايين صفحة في عام
0

تواصل – متابعات:

أصدرت جمعية خيركم بجدة تقريرها السنوي للعام 1442هـ والذي أبرز جهودها خلال العام الماضي في تعليم القرآن الكريم عن بعد داخل المملكة وخارجها عبر حلقاتها القرآنية وتطبيقاتها الإلكترونية وبرامج أكاديمية الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي لتعليم القرآن.

حيث بلغ عدد حفاظ وحافظات القرآن 1419، في حين دخل اختبارات فروع القرآن الكريم بالجمعية ما يقارب الـ 23 ألف طالب وطالبة من مختلف الأعمار، وبلغ عدد الأجزاء المحفوظة 159 ألف جزء قرآني ما يعادل أكثر من 3 ملايين صفحة.
أما التطبيقات الالكترونية والبرامج القرآنية والمتمثلة في اتلوها صح ، دورات التجويد أون لاين ، تصحيح الفاتحة ، المقرأة الهاتفية، برامج البراعم ، تحسين التلاوة، الإجازات، فضائل، الأميات، أنصاف المتعلمات، المستويات والتاليات، فقد استفاد منها ما يفوق الـ 375 ألف طالب وطالبة من داخل وخارج الوطن.
وفي السياق نفسه أشاد رئيس جمعية خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي بجهود المعلمين والمعلمات في الميدان والمقرئين القائمين على هذه البرامج، فهذه الأرقام هي نتيجة جهد دؤوب وعمل متواصل على المنصات الالكترونية على مدار الساعة ، مشيراً أن الجمعية أولت التقنية من أكثر من عقد من الزمان أولوية كبيرة كي تعم رسالتها الوطن والعالم لنشر وتعليم كتاب الله الكريم.

مواد ذات صلة

«لقاء التميز».. مكنون تكرم مراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم (صور)

«لقاء التميز».. مكنون تكرم مراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم (صور)

قصة ملهمة.. ستيني يتوج بلقب «أكبر حافظ» ويقود أسرته لحفظ القرآن بجدة

قصة ملهمة.. ستيني يتوج بلقب «أكبر حافظ» ويقود أسرته لحفظ القرآن بجدة

مكنون تطلق مبادرة «ساحة القرآن».. حلقة يومية لتصحيح التلاوة في الأيام العشر

مكنون تطلق مبادرة «ساحة القرآن».. حلقة يومية لتصحيح التلاوة في الأيام العشر

خلال أسبوعين فقط.. مكنون تنظم 280 دورة صيفية و2423 حلقة تحفيظ

خلال أسبوعين فقط.. مكنون تنظم 280 دورة صيفية و2423 حلقة تحفيظ

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة