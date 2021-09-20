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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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جندي مواطن مغمض العينين يفك ويركب السلاح في «50 ثانية فقط» (فيديو)

جندي مواطن مغمض العينين يفك ويركب السلاح في «50 ثانية فقط» (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، مهارة جندي سعودي في فك وتركيب السلاح الآلي بشكل كامل وهو مغمض العينين خلال 50 ثانية فقط. وأظهر الفيديو، نجاح الجندي في فك وتركيب السلاح خلال 50 ثانية بعد وضع غمامة سوداء على عينيه من قبل أحد قادته في حضور العديد من القيادات والجنود. وأبدى متداولو الفيديو، إعجابهم الشديد بمهارة الجندي والتي تدل على تدريبه المُتميز على كيفية التعامل مع الأسلحة. وقال مغرد: “ماشاء الله
حفظكم الله وزادكم قوه وايمان ياحماة الوطن”. وكتب آخر: “الله يحفظك ويحفظ جنود المملكة على الحدود وفي داخل الوطن وخارج الوطن”.

 

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التعليقات (٤)اضف تعليق

  1. ٤
    1

    مشاء الله الجيوش العربية متواجدة

  2. ٣
    مواطن

    الله يعينيا

  3. ٢
    الدخلي

    مشاء الله

  4. ١
    ابن البلد

    سوريا ؟
    باقي فيها جيش … صراحة أشك في صحة التقرير