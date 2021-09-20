لحملة الدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه.. وظائف شاغرة في الهيئة الملكية للجبيل وينبع

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أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل.

وأوضحت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– استشاري الغدد الصماء.

– استشاري الطب النفسي.

– أخصائي تقني طب العيون.

– فني مخطط كهربية الدماغ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)