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الأعلى تصنيفا.. المملكة أكبر مورد للنفط الخام للصين خلال أغسطس 2021

الأعلى تصنيفا.. المملكة أكبر مورد للنفط الخام للصين خلال أغسطس 2021
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تواصل – وكالات :

حافظت المملكة، على تصنيفها كأكبر مورد للنفط الخام للصين للشهر التاسع على التوالي في أغسطس الماضي.

وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك بالصين التي نقلتها وكالة “رويترز”، ارتفاع واردات النفط السعودي بنسبة 53 %عن العام السابق إلى 8.06 مليون طن أو 1.96 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 1.58 مليون برميل يوميا في يوليو و1.24 مليون برميل يوميا في أغسطس من العام الماضي.

وانخفضت الواردات من الإمارات بنسبة 40% على أساس سنوي لتصل إلى 2.58 مليون طن في الشهر الماضي، فيما انخفضت إمدادات النفط الخام من الكويت بنسبة 2% عند 2.51 مليون طن.

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