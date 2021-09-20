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المملكة ضمن أعلى الدول الرائدة والمبتكرة في مجالي تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين

المملكة ضمن أعلى الدول الرائدة والمبتكرة في مجالي تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين
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تواصل – واس:

حلّت المملكة ضمن المجموعة الأولى لأعلى الدول الرائدة والمبتكرة في مجالي تقديم الخدمات الحكومية والتفاعل مع المواطنين، وذلك حسب تقرير (GovTech) الصادر عن البنك الدولي.

وثمن معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، الدعم الكبير الذي تحظى به الجهات الحكومية من القيادة الرشيدة – أيدها الله – ودعمها غير المحدود للنواحي التقنية كافة مما أسهم بشكل مباشر في تميز الجهات الحكومية في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية والتفاعل مع المواطنين بجودة عالية، منوهاً بالتقدم المستمر في تطوير الخدمات الرقمية ومواكبة التقنيات الحديثة والاستثمار الأمثل لتحسين تجربة المستفيدين وفق رؤية المملكة 2030.

وبحسب التقرير، فقد حلت المملكة ضمن مجموعة أعلى الدول المتقدمة على مستوى العالم، حيث أن التقرير يقيس مدى تقديم الخدمات الحكومية الرقمية والتفاعل مع المواطنين وتمكين التحول الرقمي الحكومي ضمن أربعة مؤشرات رئيسة و أكثر من 48 مؤشر فرعي.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن سلسلة إنجازات المملكة المتوالية في المجالات التنموية كافة وعلى جميع المستويات الإقليمية والعالمية، وفق الرؤية الطموحة التي وضعتها القيادة لتكون بلادنا نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على كافة الصعد.

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