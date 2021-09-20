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هدر 4 ملايين طن أغذية بالمملكة.. 40 مليار ريال خسائر سنويا

هدر 4 ملايين طن أغذية بالمملكة.. 40 مليار ريال خسائر سنويا
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تواصل – متابعات:

أجرت المؤسسة العامة للحبوب، دراسة حديثة شملت مناطق المملكة ، كشفت فيها أن نحو 4 ملايين طن من الأغذية يتم هدرها وفقدها في المملكة سنويًا.

وبحسب الاقتصادية قال محافظ المؤسسة المهندس أحمد الفارس، إن القيمة الإجمالية للفقد والهدر في المملكة بلغت نحو 13 مليار ريال على مستوى الـ19 سلعة التي شملتها الدراسة.

وأضاف الفارس،  أنه بتعميم الدراسة على حجم الإنفاق الاستهلاكي للسلع الغذائية كافة تصل قيمة الهدر الغذائي في المملكة إلى نحو 40 مليار ريال سنويا.

وأوضح أن مخازن المملكة تعد واحدة من أكبر مخازن الغذاء الاستراتيجية في الشرق الأوسط، إذ زيدت الطاقات التخزينية لصوامع تخزين الحبوب من 2.5 مليون طن بداية 2015 إلى نحو 3.4 مليون طن حاليا، بإضافة نحو 900 ألف طن طاقات جديدة تمثل زيادة 37% وبتكاليف إجمالية بلغت أكثر من 2.5 مليار ريال.

كما نوه أنه تم الانتهاء من مشروع إنشاء صوامع ينبع برعاية خادم الحرمين الشريفين بداية الشهر الجاري، بطاقة تخزينية 120 ألف طن، لتنضم لموانئ (جدة الإسلامي، والملك عبدالعزيز في الدمام، وجازان) المستقبلة لبواخر القمح.

وأشار الفارس أيضا إلى  أن المملكة تحقق نسب اكتفاء ذاتي مرتفعة في العديد من المنتجات الغذائيةـ، أبرزها (الحليب الطازج، والبيض، والتمور، والذرة البيضاء، والبطاطس، والطماطم، والخضراوات، ولحوم الدواجن، والأسماك.

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