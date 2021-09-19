الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نشطاء يشعلون مواقع التواصل.. جونسون يضع حذاءه في وجه ماكرون

نشطاء يشعلون مواقع التواصل.. جونسون يضع حذاءه في وجه ماكرون
0

 تواصل- فريق التحرير:

مع  تصاعد وتيرة أزمة الغواصات، عقبإلغاء أستراليا عقداً ضخماً لشراء غواصات من باريس، أعاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة سابقة جمعت رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون مع  الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون.

وتظهر الصورة رئيس وزراء بريطانيا وهو في أريحية مع الرئيس الفرنسي، حيث يضع حذاءه على طاولة بينهما، بدون بروتوكولات رئاسية.

وعلق عدد من نشطاء مواقع التواصل على الصورة الساخرة بين جونسون وماكرون، بالقول :”  فيه أشياء عندنا عيب عندهم عادي وعندنا أشياء فيها شرف وتموت فيها بشر وعندهم عادي لا تقيس على عاداتنا“.

وعلق آخر :” عش كثير تشوف كثير.. أصبحت القيادات الأوربية والأميركية تدار من أشخاص عاديين ومسيرين من قيادة سريشفنا وعايشنا وقرأنا عن قيادات لها فخامة وصيت وفكر وكاريزما عالمية مبهرةلهم صولات وجولات ومقولات تاريخية”.

يذكر أن فرنسا في الساعات الأخيرة ألغت اجتماعا مجدولا بين وزير دفاعها ونظيره البريطاني بسبب أزمة الغواصات.

 

 

مواد ذات صلة

تفاقم أزمة الغواصات.. فرنسا تلغي اجتماعاً مجدولاً بين وزير دفاعها ونظيره البريطاني

تفاقم أزمة الغواصات.. فرنسا تلغي اجتماعاً مجدولاً بين وزير دفاعها ونظيره البريطاني

على خطى نابليون. مرشح رئاسي: سأمنع تسمية اسم «محمد» بفرنسا

على خطى نابليون. مرشح رئاسي: سأمنع تسمية اسم «محمد» بفرنسا

موجة غضب.. قرار فرنسي يمنع نشر سيرة الصحابي «خالد بن الوليد»

موجة غضب.. قرار فرنسي يمنع نشر سيرة الصحابي «خالد بن الوليد»

فرنسا.. اندلاع سلسلة حرائق نتيجة الحر الشديد والجفاف

فرنسا.. اندلاع سلسلة حرائق نتيجة الحر الشديد والجفاف

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة