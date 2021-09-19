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«النيابة»: السجن 7 سنوات لمطلق النار في محطة الوقود بالرياض

«النيابة»: السجن 7 سنوات لمطلق النار في محطة الوقود بالرياض
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تواصل – فريق التحرير:

صرح مصدر مسؤول بالنيابة العامة، أن التحقيقات مع أحد الجناة في حادثة الاعتداء على أحد الوافدين بالضرب وإطلاق النار على قدمه في إحدى محطات الوقود الكائنة  في محافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض أثبتت قيامه بهذا الاعتداء عن عمد.

وأضاف المصدر أن التحقيقات انتهت إلى ثبوت ارتكاب الجاني للفعل المحرم شرعاً والمجرم نظاماً، فتم إقامة الدعوى العامة أمام المحكمة المختصة وطالبت النيابة العامة إيقاع أقصى العقوبات بحقه.

وصدر الحكم من المحكمة المختصة بإدانته بما نسب اليه و الحُكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات، وغرامة مالية، ومصادرة السلاح المستخدم في الجريمة.

يذكر أن استخدام الأسلحة من غير المصرح لهم وفي غير الأماكن المخصصة لها، أو إشهارها أو التهديد بها يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

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