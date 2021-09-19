خلل برمجي يحرم عملاء أبل من شراء «آيفون 13» .. تعرّف على السبب

تواصل – وكالات:

فوجئ عدد من عشاق ”آيفون“ عند تقدمهم للطلب المسبق لهاتف آيفون 13 ، بأنهم غير قادرين على حجز هاتفهم الجديد عند الدفع باستخدام Apple Card.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، مع بدء بيع الجهاز فيها، بشكاوى العملاء، الذين أكدوا فشل عملية الدفع لحجز الجهاز عبر وسائل ”أبل“.

وفي أعقاب تزايد الشكاوى والضغط المتواصل على تويتر، اضطرت شركة ”أبل“ إلى الاعتراف أخيرا بالمشكلة بحلول منتصف اليوم، قائلة إن هناك خللاً في إيقاف المدفوعات.

ويمكن لحاملي بطاقات ”أبل“ استخدام بطاقة ائتمان مختلفة لطلب أجهزتهم مسبقا، ولكن استخدام apple card يسمح للأشخاص بشراء منتجات ”أبل“ مع استرداد نقدي يصل إلى 3%، بحسب ”ديلي ميل“.

ورجح بعض المستخدمين أن تكون المشكلة نابعة من كون النظام قد يكون مثقلا بالطلبات المسبقة، لكن المشكلة ما تزال جارية.

يذكر أن شركة ”أبل“ كانت قد أعلنت عن الهواتف الذكية الجديدة، الثلاثاء، خلال حدثها السنوي، الذي عقد افتراضياً عبر الإنترنت، للمرة الثانية على التوالي بسبب جائحة فيروس كورونا المستمرة.