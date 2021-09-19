الحيزان: الرياض ستشهد «انخفاض الحرارة» خلال أيام

تواصل – فريق التحرير:

توقع الباحث الخبير في الطقس نزيه الحيزان، انخفاض الحرارة على العاصمة الرياض، خلال الأيام القليلة المقبلة بمشيئة الله تعالى.

وقال الحيزان، عبر حسابه في موقع “تويتر”: “العاصمة الرياض على موعد مع انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، حيث ستلامس درجة الحرارة الكبرى الـ35 درجة مئوية”.

يُذكر أن المركز الوطني للأرصاد، كان قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان كما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من وسط وشمال المملكة.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير، على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.