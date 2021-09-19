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شاهد.. صاحب مزرعة يعلم راعٍ القراءة والكتابة وتلاوة القرآن ويكشف السبب

شاهد.. صاحب مزرعة يعلم راعٍ القراءة والكتابة وتلاوة القرآن ويكشف السبب
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت قناة “الإخبارية” تقريراً مصوراً لمعلم في مدينة سكاكا يمحو أمية راعٍ يعمل في مزرعته بعدما علم أنه لا يعرف القراءة أو الكتابة.

وأوضح المُعلم، محمد المفرح ، أنه فوجئ بأحد الرعاة ويدعى مجاهد، يجهل القراءة والكتابة، فعزم على تعليمه وبدأ التدريس له مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأشار إلى أنه بدأ مرحلة التعليم بكتاب “لغتي” من خلال بعض الحروف والكلمات البسيطة، مبيناً أنه علم الراعي رسم الصور المتضمنة في الكتاب، وذلك حتى تعتاد يده على إمساك القلم والكتابة والتلوين.

وأبان أنه بفضل هذه المبادرة تعلم الراعي مجاهد كتابة اسمه وقراءة آيات القرآن الكريم، والتعامل مع وسائل التواصل الحديثة.

 

 

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