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تعرّف على حالة الطقس المتوقعة غداً في كافة مناطق المملكة

تعرّف على حالة الطقس المتوقعة غداً في كافة مناطق المملكة
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة غداً الإثنين على المملكة، متوقعا أن تكون السماء غائمة جزئياً على طول القطاع الغربي والأجزاء الجنوبية من وسط المملكة تمتد حتى منطقة نجران مع تواجد للسحب الركامية ونشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار.

فيما توقع مركز الأرصاد، أن تكون السحب الرعدية الممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة.

وأشار مركز الأرصاد، إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة، ارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي، شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

 

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