للمواطنين فقط.. وظائف شاغرة بمدينة الملك فهد الطبية

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت مدينة الملك فهد الطبية (KFMC) عبر بوابة التوظيف الرسمية، توفر وظائف شاغرة، لحملة البكالوريوس فما فوق، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:
المؤهلات والخبرات:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2 – أن يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس.
3 – إجادة اللغة الإنجليزية.
المزايا:
– مزايا العمل في مدينة الملك فهد الطبية: (اضغط هنا)
التقديم:
– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)، مع العلم أن آخر موعد للتقديم: 02-10-2021م.