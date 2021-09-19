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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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للمواطنين فقط.. وظائف شاغرة بمدينة الملك فهد الطبية

للمواطنين فقط.. وظائف شاغرة بمدينة الملك فهد الطبية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مدينة الملك فهد الطبية (KFMC) عبر بوابة التوظيف الرسمية، توفر وظائف شاغرة، لحملة البكالوريوس فما فوق، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:
المؤهلات والخبرات:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2 – أن يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس.
3 – إجادة اللغة الإنجليزية.
المزايا:
– مزايا العمل في مدينة الملك فهد الطبية: (اضغط هنا)
التقديم:
– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)، مع العلم أن آخر موعد للتقديم: 02-10-2021م.

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