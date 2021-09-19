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نفوق الأسماك في دولة عربية بسبب ظاهرة لم تحدث منذ 25 عاما

نفوق الأسماك في دولة عربية بسبب ظاهرة لم تحدث منذ 25 عاما
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تواصل – وكالات:

كشف مسؤولون في الجزائر أن السر وراء نفوق أكثر من 6000 سمكة من فصيلة “الشبوط الفطري” في سد بوكردان هو ظاهرة لم تحدث منذ 25 عاما.

وقال مدير سد بوكردان في مدينة تيبازة، محمود بوينون، إن السمك نفق نتيجة تعرض السد للجفاف بسبب درجة حرارة قياسية، وفقا لصحيفة “النهار” الجزائرية.

وتابع أن الحرارة الشديدة أدت إلى نقص الأكسجين في الماء، وعدم قدرة الأسماك على التنفس، موضحاً أن أن سد بوكردان لم يشهد جفافاً كهذا منذ عام 1996.

كما أكد مدير سد بوكردان أن استغلال الموارد المائية وراء السد في مياه الشرب كان سبباً إضافياً في نفوق الأسماك.

 

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