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تعرف على السؤال الوحيد الذي لم تجب عليه «منصة إحكام» حتى الآن

تعرف على السؤال الوحيد الذي لم تجب عليه «منصة إحكام» حتى الآن
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تواصل – فريق التحرير:

كشف رصد أجرته صحيفة “الوطن”، عن السؤال الوحيد الذي لم تجب عليه منصة إحكام حتى الآن.

وأوضحت الصحيفة، أن المنصة قامت بالرد على الكثير من أسئلة المراجعين، الخاصة بالنظر في طلبات التملك للعقارات المحياة، إلا أن هناك سؤالاً واحداً لم تجب عليه المنصة وهو كيفية الحصول على الصكوك للأراضي التي لا تنطبق عليها الشروط الخاصة بالمنصة، ومن الجهة المسؤولة عن ذلك.

وأشارت إلى أن المنصة تكتفي بالرد على المستفسرين بالقول إن “المنصة فقط تنظر في طلبات التملك للعقارات المحياة قبل أمر المنع، الصادر بالأمر الملكي رقم 21679 وتاريخ 9/ 11/ 1387 هـ”.

يذكر أن لجان إحكام بدأت في استقبال الطلبات اعتبارا من 5/ 5/ 1442 هـ وتنتهي المهلة في هذا الإطار في نفس التاريخ من العام الهجري الحالي.

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