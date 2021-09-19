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26050 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال أسبوع.. والرياض تتصدر

26050 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال أسبوع.. والرياض تتصدر
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تواصل – واس:

أوضحت وزارة الداخلية أن إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19” بلغت (26050) مخالفة وذلك للفترة من 5 / 2 / 1443هـ حتى 11 / 2 / 1443هـ.

حيث سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ (9657)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(3300)، ثم منطقة مكة المكرمة بـ(2633)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(2310)، ومنطقة القصيم بـ(2184)، ومنطقة حائل بـ(1957)، ومنطقة الجوف بـ(1532)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(836)، ومنطقة تبوك بـ(548)، ومنطقة عسير بـ(371)، ومنطقة الباحة بـ(350)، ومنطقة جازان بـ(269)، ومنطقة نجران بـ(103).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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