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خبيرة تغذية توضح كمية القهوة المناسبة على مدار اليوم

خبيرة تغذية توضح كمية القهوة المناسبة على مدار اليوم
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تواصل – وكالات :

تتمتع القهوة بفوائد صحية جمّة، حيث إنها تعمل على تعزيز عملية الأيض وتنشيط عملية الهضم وتقي من الإصابة بداء السكري من النوع الثاني ومن بعض أنواع السرطان مثل سرطان الكبد وسرطان الرحم.

كما تساعد القهوة أيضاً على إفراز هرمونات السعادة مثل الدوبامين، مما يسهم في تحسين الحالة المزاجية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وللتمتع بهذه الفوائد الصحية، تنصح خبيرة التغذية الألمانية آنا فلوجيل بتناول القهوة باعتدال، مشيرة إلى أن كمية القهوة اليومية الصحية تتراوح بين فنجانين و4 فناجين.

وحذرت من أن الإفراط في تناول القهوة يؤدي إلى بعض المتاعب الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم ومشاكل الجهاز الهضمي وصعوبات النوم واضطرابات الخوف والقلق.

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