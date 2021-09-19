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«المسند» يتوقع انخفاض الحرارة ونشاط الإنفلونزا في الأيام المقبلة

«المسند» يتوقع انخفاض الحرارة ونشاط الإنفلونزا في الأيام المقبلة
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تواصل – فريق التحرير:

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، الدكتور عبدالله المسند، أن تنخفض الحرارة بشكل محسوس في سبتمبر، كما أن سخونة المياه في الأنابيب تقل أيضاً.

وأضاف المسند في تغريدة على حسابه بتويتر : “في المناطق الشمالية من المملكة قد يبدأ استخدام السخانات للاغتسال مساءً، ويلاحظ خفض ميزان البرودة في المكيفات ليلاً؛ عادة تنشط الإنفلونزا في الأيام المقبلة”.

وتابع : “قد يتشكّل بعض السحب المتفرقة على أجواء مرتفعات عسير وربما يهطل منها بعض الأمطار، ومتوقع أيضاً أن تتشكّل سحب متفرقة على أجزاءٍ من الربع الخالي قد يهطل منها زخاتٌ مطرية”.

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