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ربط صحن المطاف بالدور الأرضي بمسار خاص لذوي الإعاقة في المسجد الحرام

ربط صحن المطاف بالدور الأرضي بمسار خاص لذوي الإعاقة في المسجد الحرام
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تواصل – واس:

أتاحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً بالإدارة العامة للمشاريع المنحدر الشمالي الرابط بين الدور الأرضي ودور الصحن من مبنى المطاف جهة توسعة الملك عبدالله والمخصص للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث جرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية والوقوف على جاهزية المنحدر قبل إتاحته لمرتادي بيت الله الحرام.

تجدر الإشارة بأن الرئاسة ممثلة بوكالة الإدارة العامة للدراسات والأبحاث الهندسية أطلقت بوقت سابق مشروعاً استشارياً يعنى بدراسة وتطوير معايير الوصول الشامل في المسجد الحرام وساحاته ومرافقه، لتمكّن كافة القاصدين من حجاج ومعتمرين وعاملين للوصول إلى جميع المرافق والخدمات بكل يسر وسهولة.

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