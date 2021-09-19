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3 أسباب وراء ارتفاع نسبة الإصابة بسرطان القولون بالمملكة

3 أسباب وراء ارتفاع نسبة الإصابة بسرطان القولون بالمملكة
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت نسبة الإصابة بسرطان القولون لدى الأشخاص الأقل من 50 عاماً، وذلك بحسب ما كشفته دراسة حديثة أجريت في المملكة.

وأكد أحد المشاركين  في الدراسة الدكتور كنعان الشمري في لقاء مع  “الإخبارية” أن أسباب ارتفاع معدلات الإصابة بسرطان القولون يعود إلى:

1-زيادة معدلات السمنة وأعمار المواطنين.

2-  زيادة عمليات التشخيص.

3-  تناول الوجبات السريعة وقلة ممارسة الرياضة.

وأضاف أن سرطان القولون يمر بأربع مراحل تبدأ من الإصابة داخل القولون ومن انتشاره بشكل أكبر، منوها أن أعراضه تكون خروج الدم مع الإخراج وتغير عملية الإخراج بحيث يصاحبها إمساك أو إسهال شديد.

كما نصحت الدراسة التي جرت في الفترة ما بين عام 2001 وحتى عام 2016، بضرورة الفحص المبكر لهذا المرض، حتى يمكن الاستفادة من ارتفاع نسب التعافي منه.

 

 

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