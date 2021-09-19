الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

من بين 21 مليون طالب وطالبة.. «شهد آل قيصوم» تتأهل لنهائيات «تحدي القراءة العربي»

من بين 21 مليون طالب وطالبة.. «شهد آل قيصوم» تتأهل لنهائيات «تحدي القراءة العربي»
0

تواصل – فريق التحرير :

تأهلت الطالبة شهد ضياء حسن آل قيصوم، لنهائيات مسابقة تحدي القراءة العربي، من بين 21 مليون طالب وطالبة من 52 دولة.

ويترقب الجميع تتويج بطل تحدي القراءة العربي في موسمه الخامس ، في الحفل النهائي الذي يقام يوم الإثنين 20 سبتمبر 2021 ، حيث تأهل 5 طلاب لنهائيات التحدي من السعودية والمغرب ومصر الأردن والسودان.

جدير بالذكر أن مبادرة “تحدي القراءة العربي” تعد أكبر مشروع عربي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي عبر التزام أكثر من مليون طالب بالمشاركة بقراءة خمسين مليون كتاب خلال كل عام دراسي.

مواد ذات صلة

بالصور.. ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يلتقي حاكم دبي

بالصور.. ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يلتقي حاكم دبي

شاهد.. سقوط حاكم دبي من درج الطائرة أثناء وصوله الأردن

شاهد.. سقوط حاكم دبي من درج الطائرة أثناء وصوله الأردن

أمير قطر ومحمد بن راشد يصلان حفر الباطن لحضور مناورة «رعد الشمال»

أمير قطر ومحمد بن راشد يصلان حفر الباطن لحضور مناورة «رعد الشمال»

نائب رئيس الإمارات: المملكة حجر الأساس للخروج بالمنطقة من حالتها

نائب رئيس الإمارات: المملكة حجر الأساس للخروج بالمنطقة من حالتها

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة