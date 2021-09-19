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هل يجوز للرجال لبس الساعة من الألماس؟.. «الشيخ الخثلان» يجيب (فيديو)

هل يجوز للرجال لبس الساعة من الألماس؟.. «الشيخ الخثلان» يجيب (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير

قال الشيخ سعد الخثلان إنه يجوز للرجال لبس المحلاة من غير الذهب والفضة، مثل الألماس.

وفي حديثه عن حكم التحلي بغير الذهب والفضة، ذكر أنه يجوز للرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد، لأن الأصل في ذلك الحل والإباحة.

وأضاف أنه بناءً على ذلك ” لو أن رجلا أو امرأة” لبس ساعة من الألماس، فلا بأس في ذلك.

وأوضح أن الأصل في ذلك الجواز، طالما أنه من غير الذهب والفضة، سواءً كان من الياقوت أو الزبرجد ونحوهما.

وشدد على أن استعمال الذهب مباح للنساء، محرم على الرجال، وفق ما جاءت به السنة النبوية المطهرة.

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