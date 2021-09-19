وظائف إدارية شاغرة لدى السعودية للتموين.. الشروط ورابط التقديم

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أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وبيّنت شركة السعودية للتموين، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير أول/ اكتساب المواهب: شهادة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الموارد البشرية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مساعد مدير تنفيذي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الموارد البشرية).

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)