ترامب: أمريكا أصبحت «أضحوكة» وستزول خلال 3 سنوات

تواصل – وكالات:

قال الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب”، إن “الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت أضحوكة وستزول خلال 3 سنوات”.

الرئيس السابق “ترامب” قال في مداخلة على شبكة “نيوز ماكس” الإعلامية المحافظة: “بلادنا انحدرت بالفعل خلال الأشهر الثمانية الماضية كما لم يشهد أحد من قبل، وأمريكا ستنتهي، ولقد تم تزوير الانتخابات في 2020، ولن يتبقى لنا بلد خلال ثلاث سنوات”.

ووصف الرئيس الأمريكي السابق وضع أمريكا الحالي بـ”الأضحوكة”، ملمحاً أنه “قد يترشح لمنصب الرئاسة في عام 2024، أي بعد 3 سنوات”.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، صرح الأسبوع الماضي أن أمريكا “وصلت إلى مرحلة ليس لدينا فيها خيار سوى أن نترشح للرئاسة مرة أخرى”.

وأكد “ترامب” في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية: “لا أعتقد أنه سيكون لدينا خيار، إن ما يحدث حاليا هو أمر مخز”، واصفا قرار إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” بسحب القوات العسكرية الأمريكية من أفغانستان بأنه “أكبر إحراج في تاريخ بلادنا”.

كما انتقد ترامب الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووصفه بأنه “شخص غير كفء كزعيم لبلدنا، وإدارته مثيرة للانقسام”، موضحاً أن “إدارة بايدن استمرت في إخبار الجميع كيف يرغبون في وحدة الشعب الأمريكي، وهم لا يدعون للوحدة، ولكنهم مثيرين للانقسام جدا”.