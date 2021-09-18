الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

ترامب: أمريكا أصبحت «أضحوكة» وستزول خلال 3 سنوات

ترامب: أمريكا أصبحت «أضحوكة» وستزول خلال 3 سنوات
0

تواصل – وكالات:

قال الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب”، إن “الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت أضحوكة وستزول خلال 3 سنوات”.

الرئيس السابق “ترامب” قال في مداخلة على شبكة “نيوز ماكس” الإعلامية المحافظة: “بلادنا انحدرت بالفعل خلال الأشهر الثمانية الماضية كما لم يشهد أحد من قبل، وأمريكا ستنتهي، ولقد تم تزوير الانتخابات في 2020، ولن يتبقى لنا بلد خلال ثلاث سنوات”.

ووصف الرئيس الأمريكي السابق وضع أمريكا الحالي بـ”الأضحوكة”، ملمحاً أنه “قد يترشح لمنصب الرئاسة في عام 2024، أي بعد 3 سنوات”.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، صرح الأسبوع الماضي أن أمريكا “وصلت إلى مرحلة ليس لدينا فيها خيار سوى أن نترشح للرئاسة مرة أخرى”.

وأكد “ترامب” في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية: “لا أعتقد أنه سيكون لدينا خيار، إن ما يحدث حاليا هو أمر مخز”، واصفا قرار إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” بسحب القوات العسكرية الأمريكية من أفغانستان بأنه “أكبر إحراج في تاريخ بلادنا”.

كما انتقد ترامب الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووصفه بأنه “شخص غير كفء كزعيم لبلدنا، وإدارته مثيرة للانقسام”، موضحاً أن “إدارة بايدن استمرت في إخبار الجميع كيف يرغبون في وحدة الشعب الأمريكي، وهم لا يدعون للوحدة، ولكنهم مثيرين للانقسام جدا”.

مواد ذات صلة

تقرير أمريكي: القوات الأمريكية أسقطت طائرتين إيرانيتين هاجمتا مطار أربيل بالعراق

تقرير أمريكي: القوات الأمريكية أسقطت طائرتين إيرانيتين هاجمتا مطار أربيل بالعراق

بيان من سفارة المملكة بواشنطن حول الإفراج عن وثائق «11 سبتمبر» السرية

بيان من سفارة المملكة بواشنطن حول الإفراج عن وثائق «11 سبتمبر» السرية

«الخزانة الأمريكية» تفرض عقوبات على شبكة مخابرات إيرانية.. التفاصيل الكاملة

«الخزانة الأمريكية» تفرض عقوبات على شبكة مخابرات إيرانية.. التفاصيل الكاملة

أمريكا.. إعلان حالة الطوارئ في «نيويورك» جراء قدوم إعصار «إيدا» المدمر

أمريكا.. إعلان حالة الطوارئ في «نيويورك» جراء قدوم إعصار «إيدا» المدمر

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة