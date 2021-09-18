 ضحايا الكهنة والحكام.. العثور على مقبرتين جماعيتين لجنود «الحملات الصليبية» بلبنان

تواصل – وكالات:

اكتشف علماء آثار مقبرتين جماعيتين تضمان رفات جنود من زمن الحملات الصليبية بالقرب من قلعة “القديس لويس” في صيدا جنوب لبنان.

ووفقا لـ” روسيا اليوم” فإنه عُثر على عظام متكسرة، ومتفحمة، لما لا يقل عن 25 شابا وصبيا داخل خندق جاف بالقرب من القلعة في المدينة الساحلية، فيما ترجح الدراسات أن بعضهم قد دفن بأوامر من أحد أشهر ملوك فرنسا في فترة العصور الوسطى.

وأضاف أن “هؤلاء الرجال قتلوا خلال أو بعد إحدى معارك الحملات الصليبية، بينما أشار فحص بقاياهم إلى أنهم بين العديد من الأوروبيين الذين دفعهم الكهنة والحكام، بين القرنين الحادي عشر والثالث عشر، لحمل السلاح في محاولة لاستعادة ما سميت بـ”الأراضي المقدسة”، لكن مثل كثيرين غيرهم ممن جاءوا للقتال، أو للنهب، انتهت الرحلة الشاقة لهؤلاء الجنود بالموت جراء جروح خطيرة أصيبوا بها خلال المعارك”.

وأشار إلى أنه “رغم الأعداد الهائلة للقتلى خلال الحملات الصليبية، فإنه يندر العثور على مقابر جماعية تعود إلى هذه الفترة التاريخية، وهو ما يزيد من أهمية اكتشاف المقبرتين”.