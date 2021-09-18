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الشاب اليمني منقذ «طفلة حائل» يروي تفاصيل جديدة حول إخراجها من خزان المياه

الشاب اليمني منقذ «طفلة حائل» يروي تفاصيل جديدة حول إخراجها من خزان المياه
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الشاب اليمني “هيثم” تفاصيل جديدة بشأن إنقاذه للطفلة “تهاني” التي سقطت في خزان المياه بحائل.

وأوضح، خلال حديثه لبرنامج “يا هلا” على “روتانا خليجية”، أنه كان في منزل كفيله وكان الباب مشرعاً، مبيناً أنه فوجئ بأم الطفلة قادمة نحوهم وهي تصرخ أن ابنتها تغرق.

وأضاف لم يتمالك نفسه حتى ركض وآخرون تجاه منزل المرأة وهم لا يعرفون أين الطفلة، فسألوا الأم التي أخبرتهم أنها في قاع الخزان، فخلع ثوبه ودخل للخزان الذي كان مظلماً ولم يستطِع أن يرى شيئاً.

وأشار إلى أنه استطاع العثور على الطفلة وإخراجها من الخزان وسلمها للموجودين الذين قاموا بالإسعافات الأولية، حيث إن الطفلة عندما خرجت من الخزان كانت تبدو كالميتة ولم تكن تتنفس.

ولفت إلى أن كفيله أخذ الطفلة وظل يعالجها حتى أخرجت الماء من بطنها، وأنه أحس أن تنفسه هو مقطوع من لحظة إخراجها بدون تنفس حتى عاد لها التنفس مرة أخرى، مضيفا أنها الآن بخير بعد أن عادت للمنزل من المستشفى.

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التعليقات (١)اضف تعليق

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    زائر

    الله يرحمهم
    السرعة والتهور تجنبوهما