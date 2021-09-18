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4 فئات مستثناة من نظام «التكاليف القضائية» الجديد..تعرف عليها

4 فئات مستثناة من نظام «التكاليف القضائية» الجديد..تعرف عليها
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المحامي والقاضي السابق عبدالكريم الشمري عن الفئات المستثناة من نظام التكاليف القضائية الجديد.

وقال الشمري، إن الاستثناءات تشمل ما يلي:

  1. الدعاوى الجزائية وهي في الغالب تتضمن الحق العام وحق الدولة وأيضا حق ولي الأمر في إيقاع العقوبات، فهذه معفاة من أي رسوم أو ليس فيها رسوم في الأساس”.
  2. إعفاء قضايا الأحوال الشخصية حيث أوضح أن الدولة حرصت على حقوق الأسرة وحقوق المرأة وعدم تكليفها أكثر مما تطيق.
  3. قضايا ديوان المظالم وهي متعلقة بالأفراد ضد الجهات الحكويمة وشبه الحكومية.
  4. دعاوى الإفلاس ومنها الشركات المتعثرة التي تعاني أزمات مالية.

وكانت الجريدة الرسمية “أم القرى”، قد نشرت، أمس الجمعة، تفاصيل نظام التكاليف القضائية الجديد في المملكة، ويتضمن القرار فرض تكاليف قضائية على الدعوى بمبلغ لا يزيد عن 5% من قيمة المطالبة وبحد أعلى بقيمة مليون ريال.

 

 

 

 

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