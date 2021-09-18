أخصائي يوضح أسهل طريقة للتخلص من 7 أمراض بالجهاز الهضمي

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أوضح طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبدالله الذيابي، أفضل الطرق الصحية حال الإصابة بـ7 أمراض تتعلق بالجهاز الهضمي.

وأكد فى تغريدة على “تويتر”، أنأمراض الجهاز الهضمي التي ينصح في حال الإصابة بها تناول نظام غذائي قليل الدهون متعددة، منها:

1-عسر الهضم.

2 –التهاب البنكرياس.

3 –كسل المعدة.

4- التقيؤ الحملي المفرط.

5 –الاعتلال المعوي المفقد للبروتين.

6 –دهون الكبد.

7 –متلازمة الأمعاء القصيرة.

وينصح الأطباء بإجراء حمية الصيام المتقطع من أجل إنقاص الوزن، والذي يؤدي كذلك إلى خفض نسبة الدهون بالجسم ، ويساعد الجهاز الهضمي على العمل بشكل أكثر كفاءة لكونه يقوم على الصيام لمدة 16 ساعة، والأكل لمدة 8 ساعات.