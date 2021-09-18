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إيقاف زراعة النخيل في الحدائق العامة بمكة.. تعرف على السبب

إيقاف زراعة النخيل في الحدائق العامة بمكة.. تعرف على السبب
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت إمارة منطقة مكة المكرمة، تنبيهاً مهماً بشأن زراعة النخيل في الحدائق العامة.

وأوضحت في تغريدة على حسابها بموقع” تويتر” أن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، انتهج استراتيجية إيقاف زراعة النخيل في الحدائق العامة والطرق، واستبدالها بنباتات وأشجار سريعة النمو وقليلة الاستهلاك للمياه.

يذكر أن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، أطلق مبادرة لغرس الشجر في جميع مناطق المملكة ، مؤكداً أنه من أعظم الأعمال الصالحة.

ودعا المواطنين بالمشاركة في هذ المبادرة من خلال  المساهمة في غرس شجرة عبر منصة إحسان الخيرية .

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