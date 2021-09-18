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«تنمية القدرات البشرية» يلغي شرط الجامعات مرور أقل من 5 سنوات على «الثانوية»

«تنمية القدرات البشرية» يلغي شرط الجامعات مرور أقل من 5 سنوات على «الثانوية»
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تواصل – فريق التحرير:

قال أحمد المنهبي مستشار تطوير الأعمال، إن برنامج تنمية القدرات البشرية، الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يهدف إلى تأسيس رأس المال البشري، حتى يصبح المواطن السعودي منافس محلياً وعالمياً.

وأكد فى مداخلة على قناة “السعودية” أن البرنامج سيلغي اشتراط الجامعات مضي أقل من 5 سنوات على شهادة الثانوية، وبالتالي سيتيح للجميع مواصلة تعليمهم.

وأشار إلى أن جميع الوزارات تعمل كفريق واحد وهدفها تنمية القدرات البشرية للمواطن ، لسد فجوة سوق العمل، سواء على المدى القصير أو على المدى البعيد.

ولفت إلى أن من بين مبادرات البرنامج السماح للموظف الحكومى بتأسيس شركة بما لا يتعارض مع دوامه فى المؤسسة الحكومية التي يعمل بها .

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