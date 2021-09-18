«البزروميا والدفلة».. مختص يوضح أنواع «الأشجار السامة» وضوابط زراعتها (فيديو)

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أوضح د. أحمد الغامدي رئيس المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، أنواع الأشجار التي تحتوي على مواد سامة وضوابط زراعتها.

وقال الغامدي، خلال استضافته على قناة “الإخبارية”: “إنه يجب تجنب زراعة “شجرة البزروميا” و “شجرة الدمس” بالمنازل، موضحا أن “شجرة الدفلة” أيضا من الأشجار السامة وموجودة بكثرة في الحدائق ويجب الحذر منها.

وتابع وهناك بعض الأشجار في الأماكن العامة والتي يفضل عدم زراعتها بسبب احتوائها على مواد سامة تضر بالأطفال والكبار أيضا.

وأضاف الغامدي “أن الدفلة مزروعة في بعض الحدائق وبعض المنازل وهي شجرة سامة ونحذر منها كثيراً، ولا نطالب بمنع زراعتها بالكامل ولكن يجب أن تزرع بالأماكن المناسبة بعيداً عن المارة وبعيداً عن الأطفال”.