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تكدس مروري للسيارات.. سكان حي المهدية بالرياض يطالبون بتوسعة المدخل وإيجاد بديل (فيديو)

تكدس مروري للسيارات.. سكان حي المهدية بالرياض يطالبون بتوسعة المدخل وإيجاد بديل (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

طالب سكان حي المهدية بالرياض، بتوسعة مدخل الحي بالإضافة لعمل مدخلاً إضافياً، وذلك بسبب التكدس المروري المستمر للسيارات.

وتداول مغردون عبر موقع تويتر، مقطع فيديو أظهر مدى تكدس السيارات داخل الحي، الذي يعد من الأحياء الناشة ويقع غرب الرياض ويتميز بموقعه المتوسط بين الشمال والغرب.

وضم المغردون صوتهم لصوت سكان الحي، مطالبين أمانة الرياض والجهات المختصة، بالتحرك العاجل لإيجاد مدخل إضافي للحي نظراً للزيادة والكثافة السكانية في الفترة الأخيرة، والتي بدورها تتسبب في الاختناق المروري .

 

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