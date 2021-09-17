الأحوال المدنية توجه بحذف إعلان مسابقة جوائزها ذبائح بريال شرط استخدام صورة الهوية

تواصل – فريق التحرير:

وجّهت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، بإيقاف مسابقة لتطبيق إلكتروني لطلب اللحوم والذبائح المحلية، بعد قيام التطبيق بالترويج لمنتجاته بمناسبة اليوم الوطني وطلب من المشاركين استخدام بطاقات الهوية الوطنية.

وبعد توجيه الأحوال المدنية، أعلن التطبيق تغيير شروط المسابقة، وأوضح أن السحب سيتم فقط على 3 فائزين من الذين شاركوا في المسابقة، واستبدال المسابقة ومضاعفة الجوائز، لتكون 6 ذبائح إضافية، على أن يقوم المشارك بالرد على التغريدة بعبارة أو صورة يعبّر فيها عن حبه للوطن، بدلاً من استخدامه صور بطاقة الهوية للمشاركة والفوز.

وكان التطبيق نشر إعلاناً يتضمّن مسابقة يحصل الفائز بها على ذبيحة له وذبيحة إضافية لصديقه بريال، على أن “يمنشن” المشارك بآخر رقمين من الهوية الوطنية مع صديقه على الحساب الرسمي للتطبيق.