الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الأحوال المدنية توجه بحذف إعلان مسابقة جوائزها ذبائح بريال شرط استخدام صورة الهوية

الأحوال المدنية توجه بحذف إعلان مسابقة جوائزها ذبائح بريال شرط استخدام صورة الهوية
0

تواصل – فريق التحرير:

وجّهت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، بإيقاف مسابقة لتطبيق إلكتروني لطلب اللحوم والذبائح المحلية، بعد قيام التطبيق بالترويج لمنتجاته بمناسبة اليوم الوطني وطلب من المشاركين استخدام بطاقات الهوية الوطنية.

وبعد توجيه الأحوال المدنية، أعلن التطبيق تغيير شروط المسابقة، وأوضح أن السحب سيتم فقط على 3 فائزين من الذين شاركوا في المسابقة، واستبدال المسابقة ومضاعفة الجوائز، لتكون 6 ذبائح إضافية، على أن يقوم المشارك بالرد على التغريدة بعبارة أو صورة يعبّر فيها عن حبه للوطن، بدلاً من استخدامه صور بطاقة الهوية للمشاركة والفوز.

وكان التطبيق نشر إعلاناً يتضمّن مسابقة يحصل الفائز بها على ذبيحة له وذبيحة إضافية لصديقه بريال، على أن “يمنشن” المشارك بآخر رقمين من الهوية الوطنية مع صديقه على الحساب الرسمي للتطبيق.

مواد ذات صلة

وزير التعليم يوجه القطاعات التعليمية بالاحتفاء باليوم الوطني الـ 91

وزير التعليم يوجه القطاعات التعليمية بالاحتفاء باليوم الوطني الـ 91

«التدريب التقني» تعلن نتائج الترشيح للوظائف التدريبية للجنسين

«التدريب التقني» تعلن نتائج الترشيح للوظائف التدريبية للجنسين

جامعة طيبة تعلن نتائج القبول الإلحاقي وترقية الرغبات لعام 1443هـ

جامعة طيبة تعلن نتائج القبول الإلحاقي وترقية الرغبات لعام 1443هـ

«أرامكو» تكشف موعد الإعلان عن توزيعات الأرباح للربع الثاني من 2021م

«أرامكو» تكشف موعد الإعلان عن توزيعات الأرباح للربع الثاني من 2021م

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة