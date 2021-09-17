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ضبط مخالفَين لنظام البيئة لقيامهما بنقل الرمال وتجريف التربة بمكة

ضبط مخالفَين لنظام البيئة لقيامهما بنقل الرمال وتجريف التربة بمكة
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تواصل – واس :

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنَين مخالفَين لنظام البيئة لقيامهما بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في منطقة مكة المكرمة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه جرى ضبط (4) آليات تُستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها للمخالفَين، وطُبِّقَت الإجراءات النظامية بحقهما من الجهات المختصة.

وحثّ الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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