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لقاء ودي أخوي.. ولي العهد يلتقي أمير قطر ومستشار الأمن الوطني الإماراتي (صورة)

لقاء ودي أخوي.. ولي العهد يلتقي أمير قطر ومستشار الأمن الوطني الإماراتي (صورة)
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تواصل – فريق التحرير:

نشر بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد، صورة حديثة للأمير محمد بن سلمان برفقة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، ومستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات طحنون بن زايد.

وقد أظهرت الصورة ولي العهد وأمير قطر والشيخ طحنون وهم يبتسمون أثناء التقاطها تعبيراً عن سعادتهم بهذا اللقاء الودي الأخوي.

وعلق العساكر على الصورة قائلاً : “لقاء ودي أخوي بالبحر الأحمر يجمع سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان”.

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