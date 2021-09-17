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الجانب المضيء لوسائل التواصل.. طفل من حائل يلقن أجنبياً الشهادتين (فيديو)

الجانب المضيء لوسائل التواصل.. طفل من حائل يلقن أجنبياً الشهادتين (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

نشر المغرد محمد الشقاء، مقطع فيديو يبرز الجوانب الإيجابية لمنصات التواصل الاجتماعي، خاصة بالنسبة للأطفال وطريقة استخدامهم لها.

وقد ظهر في الفيديو، طفلاً من منطقة حائل وهو يلقن أجنبي “غير مسلم” الشهادتين عبر إحدى المنصات.

وبعد نجاح الطفل في تلقين الشهادتين للشخص الذي يحدثه، كانت فرحته لا توصف واستمر في ترديد التكبيرات.

وعلق الشقاء على المقطع قائلاً : ” نتمنى أن نرى مزيدًا من هذه المشاهد المضيئة بمجتمعنا خاصة من بعض المشاهير الذين عاثوا بالمنصات خرابًا وعكس كثيرًا منهم صورًا سيئة عن دينهم ووطنهم ومجتمعهم.

 

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