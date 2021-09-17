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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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لحملة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير.. وظائف شاغرة بفروع شركة التصنيع

لحملة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير.. وظائف شاغرة بفروع شركة التصنيع
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع” عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الدمام، والجبيل، والرياض.

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس أول ضمان ومراقبة الجودة (الدمام).

– أخصائي أول تطبيقات (الجبيل).

– مساعد مستودع (الرياض).

– سكرتير تنفيذي (الرياض).

– ممثل مبيعات الحقن (الرياض).

– مدير إعادة التدوير (الرياض).

– مخطط الصيانة (الجبيل).

– مدقق خارجي (الرياض).

– مدقق خارجي (الدمام).

– فني معايرة (الجبيل).

– فني أول معايرة (الجبيل).

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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