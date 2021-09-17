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«الصحة العالمية» تدعو قادة العالم إلى التركيز على المساواة في لقاحات كورونا

«الصحة العالمية» تدعو قادة العالم إلى التركيز على المساواة في لقاحات كورونا
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تواصل – واس:

دعت منظمة الصحة العالمية قادة العالم المشاركون في الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ ٧٦، إلى التركيز على المساواة والوصول العادل للقاحات، والتأهب لمواجهة الأوبئة المستقبلية، وتجديد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت المنظمة في بيان إلى أن اللقاحات هي الأداة الأكثر أهمية لإنهاء الوباء وإنقاذ الأرواح وسبل العيش، مبينة أنه جرى إعطاء أكثر من ٥،7 مليارات جرعة لقاح على مستوى العالم، ٧٣٪؜ منها ذهبت إلى ١٠ دول فقط.

وأوضحت أنه كلما طال أمد الوباء زاد انتشار الفيروس وتحوره، داعية الدول للوفاء بتعهداتهم بتقاسم الجرعات وتوجيه الإمدادات إلى مرفق كوفاكس، وتسهيل نقل تكنولوجيا الإنتاج والملكية الفكرية لدعم التصنيع الإقليمي للقاحات .

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