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هل قص الأظافر يوم الجمعة سنة؟ الخثلان يجيب

هل قص الأظافر يوم الجمعة سنة؟ الخثلان يجيب
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، حُكم تخصيص يوم الجمعة بقص الأظافر.

وقال الشيخ الخثلان، إن قص الأظافر سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، في أي وقت ولا تقتصر على يوم الجمعة.

وأضاف أن تخصيص بعض الناس يوم الجمعة لهذا الأمر لا أصل له ، والصحيح أنها إذا طالت أن تُقص وألا يزيد ذلك على 40 يوما، كما وقت النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقص الشعور، شعر الشارب والأظافر والإبط والعانة ولا يزيد ذلك عن 40 يوما.

وتابع الشيخ سعد الخثلان، أن هذه من خصال الفطرة ومن السنة، ولكن تخصيص ذلك بيوم الجمعة فلا أصل له.

 

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