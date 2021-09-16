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النيابة العامة توضح المقصود بـ«التحرش».. وهذه عقوبة المخالفين (إنفوجراف)

النيابة العامة توضح المقصود بـ«التحرش».. وهذه عقوبة المخالفين (إنفوجراف)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت النيابة العامة، المقصود بمعنى” التحرش” والعقوبة التي أقرها القانون حال ثبوت هذه الجريمة. 

وأكدت “النيابة” في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”،  أن التحرش جريمة تشتمل على كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.

وأبانت النيابة العامة أن عقوبة جريمة التحرش، هي السجن مدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأشارت إلى أن حالات التشدد بتلك الجريمة تتضمن إذا كان المجني عليه طفلاً أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو إذا كان الجاني حين حدوث الواقعة له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.

وشددت على أن جريمة التحرش تقترن إذا وقعت في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، وإذا كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد، أو كان المجني عليه نائمًا أو فاقدًا للوعي، وكذلك إذا وقعت في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.

 

 

 

 

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