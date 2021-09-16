شرطة الرياض تطيح بمقيم نشر مقاطع فيديو تتضمن إيحاءات جنسية

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أعلنت شرطة منطقة الرياض، مساء اليوم الخميس، أنه تم القبض على مقيم قام بنشر مقاطع فيديو تتضمن إيحاءات جنسية مخالفة للآداب العامة.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية قبضت على مقيم من الجنسية السورية، في العقد الثاني من العمر، لنشره مقاطع فيديو تتضمن إيحاءات جنسية مخالفة للآداب العامة، وأُوقف واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

شرطة منطقة الرياض : القبض على مقيم قام بنشر مقاطع فيديو تتضمن إيحاءات جنسية مخالفة للآداب العامةpic.twitter.com/Wr3UcAhegM — الأمن العام (@security_gov)September 16, 2021