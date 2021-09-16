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إغلاق بعض مراكز إعطاء لقاح كورونا بالشرقية .. لهذا السبب

إغلاق بعض مراكز إعطاء لقاح كورونا بالشرقية .. لهذا السبب
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تواصل – فريق التحرير:

كشف تقرير نشرته قناة” العربية ” عن إغلاق بعض المراكز التي كانت مخصصة لإعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالمنطقة الشرقية.

وأوضح مراسل ” العربية” بالمنطقة الشرقية ، أن الإغلاق جاء عقب ارتفاع أعداد المحصنين باللقاح في المنطقة الشرقية، كما تم منذ يومين إغلاق الصالة الخضراء التي كانت تضم واحداً من أكبر مراكز إعطاء اللقاحات بالمنطقة.

وقالت عضو التجمع الصحي في المنطقة الشرقية، هدى المهيني إن إغلاق بعض المواقع جاء بعد وصول المنطقة الشرقية لمراحل متقدمة ممن تلقوا اللقاح..

وأظهرت لقطات تلفزيونية لحظات إغلاق مركز اللقاحات التابع لمستشفى الأمير محمد بن فهد في القطيف، بعد انتهاء مهمته.

 

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