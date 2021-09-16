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استشاري يوضح مدى صحة تأثير «الساعات الذكية» على جسم الإنسان

استشاري يوضح مدى صحة تأثير «الساعات الذكية» على جسم الإنسان
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح طبيب القلب والشرايين الدكتور خالد النمر مدى تأثير الساعات الذكية على الصحة النفسية والبدنية.

وقال في رده على استفسار أحد المغردين على موقع”تويتر”، إن الساعات الذكية تزيد القلق والتوتر فيمن هو عرضة لذلك بسبب ظروفه النفسية والاجتماعية.

تجدر الإشارة إلى أن الدراسات العلمية أكدت التأثير السلبي للساعات الذكية على الصحة، وظهور عدة أعراض عند استخدامها لدى البعض، مثل الغثيان والصداع، و مشاكل في النوم والذاكرة والمزاج، وتؤدي إلى حدوث مشاكل في القلب.

وأجرى الباحثون تجربة لدراسة تقلبات معدل ضربات القلب بين 69 شخصًا وتعريضهم لإشعاع EMF الكهرومغناطيسي عند نفس المستوى المنبعث من أجهزة توجيه واي فاي، فوجد أن العديد منهم قد واجهوا استجابة جسدية للترددات الكهرومغناطيسية مثل زيادة معدل ضربات القلب.

 

 

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