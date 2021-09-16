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لعشاق التسوق الإلكتروني.. «واتساب» يختبر هذه الميزة الجديدة

لعشاق التسوق الإلكتروني.. «واتساب» يختبر هذه الميزة الجديدة
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تواصل – فريق التحرير:

بدأ تطبيق ”واتساب“ باختبار ميزة جديدة تتيح للمستخدمين العثور على المتاجر ومكاتب الخدمات المحلية، على غرار دليل الأعمال التجاري الإلكتروني (الصفحات الصفراء الإلكترونية) والتواصل معها.

وبحسب تقرير نشره موقع ”ذا فيرج“، فإن الإعلان عن تلك الخطوة جاء من قبل رئيس خدمة واتساب في البرازيل ويل كاثكارت.

وذكر الموقع، أن الميزة ستخضع للتجربة للمرة الأولى في البرازيل، وستشمل المتاجر والمكاتب المحلية التي تستخدم خدمات ”واتساب“.

وتُظهر صور ملتقطة من الميزة الجديدة، كيف سيعرض ”واتساب“ قوائم الشركات مصنفة حسب الفئات، مثل ”متجر البقالة“، و ”المطعم“، قبل السماح للمستخدمين بالدردشة معهم مباشرة.

وتولي شركة”فيسبوك“ المالكة لـ“وتساب“، اهتماما متزايدا خلال السنوات الأخير بالتجارة الإلكترونية، بحيث أصبحت تشكل جزءا رئيسيا من عروضها.

وأفاد ”واتساب“، أنه حتى أكتوبر الماضي، أرسل أكثر من 175 مليون مستخدم لخدمتها على مستوى العالم، رسائل إلى حساب ”واتساب بزنس“، بشكل يومي.

وعبر حسابه على ”تويتر“، أعرب كاثكارت عن حماسه الشديد للبدء في التجربة الجديدة، مشيرا إلى أنها من المتوقع أن تساعد في العثور والتواصل مع الشركات المحلية، مثل المقهى القريب منك وبائع الزهور ومتجر الملابس وغيرها.

وفي العام 2018، قدم واتساب تطبيقا مستقلا للشركات الصغيرة، ومنذ ذلك الحين أضاف عليه العديد من الميزات مثل كتالوجات المنتجات، وعربات التسوق.

 

 

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