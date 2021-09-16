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شاهد.. تصادم بسبب التهور والسرعة على أحد الطرق

شاهد.. تصادم بسبب التهور والسرعة على أحد الطرق
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي تهور قائد مركبة وقيادته بسرعة وطريقة متهورة مما تسبب في حادث اصطدام على أحد الطرق في المملكة.

ووثق المقطع الذي نشره حساب “داش كام السعودية”، وقوع حادث تصادم بسبب السرعة الجنونية ومحاولة قائد مركبة تجاوز المركبات التي أمامه على الرغم من ازدحام الطريق.

وينصح الخبراء عادة بتهدئة السرعة لاسيما في المنحنيات وأعلى الكباري والجسور، والالتزام بقواعد المرور ووسائل السلامة للحد من الحوادث المرورية، وكذلك التركيز في القيادة وعدم الانشغال بالجوال.

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