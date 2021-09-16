«الاتصالات السعودية» تعلن عن وظائف إدارية وتقنية شاغرة

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية عبر بوابة التوظيف الرسمية، توفر وظائف إدارية وتقنية لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بعدة مجالات؛ بالمركز الرئيسي بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
الوظـــائف:
1- مشرف استمرارية الأعمال.
(Business Continuity Supervisor)
2- مدير قسم حلول العمليات.
(Operations Solutions Section Manager)
3- مدير قسم الضمان.
(Assurance Delivery Section Manager)
4- مشرف الخزينة.
(Treasury Supervisor)
5- اخصائي تسويق (وظيفتان).
(Marketing Specialist)
6- مهندس تصميم البنية التحتية.
(Senior Infrastructure Design Engineer)
7- مشرف المكافآت.
(Rewards Supervisor)
8- أخصائي مهني المشروع.
(General Project Professional)
9- مشرف السلامة والأمن (وظيفتان).
(Al Qasim District Safety & Security Supervisor)
التقديم:
وأشارت شركة الاتصالات السعودية إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا).