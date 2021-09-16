الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

«الاتصالات السعودية» تعلن عن وظائف إدارية وتقنية شاغرة

«الاتصالات السعودية» تعلن عن وظائف إدارية وتقنية شاغرة
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الاتصالات السعودية عبر بوابة التوظيف الرسمية، توفر وظائف إدارية وتقنية لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بعدة مجالات؛ بالمركز الرئيسي بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظـــائف:

1- مشرف استمرارية الأعمال.

(Business Continuity Supervisor)

2- مدير قسم حلول العمليات.

(Operations Solutions Section Manager)

3- مدير قسم الضمان.

(Assurance Delivery Section Manager)

4- مشرف الخزينة.

(Treasury Supervisor)

5- اخصائي تسويق (وظيفتان).

(Marketing Specialist)

6- مهندس تصميم البنية التحتية.

(Senior Infrastructure Design Engineer)

7- مشرف المكافآت.

(Rewards Supervisor)

8- أخصائي مهني المشروع.

(General Project Professional)

9- مشرف السلامة والأمن (وظيفتان).

(Al Qasim District Safety & Security Supervisor)

التقديم:

وأشارت شركة الاتصالات السعودية إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (اضغط هنــا).

مواد ذات صلة

«الحرس الوطني» تدعو المتقدمين على وظائف التشغيل والصيانة لإجراء المقابلات

«الحرس الوطني» تدعو المتقدمين على وظائف التشغيل والصيانة لإجراء المقابلات

«سدايا» تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض.. الشروط ورابط التقديم

«سدايا» تعلن عن وظائف شاغرة بالرياض.. الشروط ورابط التقديم

«مجموعة البحري» تعلن عن توفر ظائف إدارية شاغرة

«مجموعة البحري» تعلن عن توفر ظائف إدارية شاغرة

وظائف شاغرة بعدة تخصصات في «الطيران المدني» .. الشروط وطريقة التقديم

وظائف شاغرة بعدة تخصصات في «الطيران المدني» .. الشروط وطريقة التقديم

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>