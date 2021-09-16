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شاهد.. أمطار الخير على جنوب الطائف

شاهد.. أمطار الخير على جنوب الطائف
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت أحياء جنوب محافظة الطائف مساء اليوم هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

ووثق مقطع فيديو نشرته إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أجواء الطائف مع هطول الأمطار، في مشهد يسر الناظرين.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على سواحل البحر الأحمر ومنطقة المدينة المنورة، في حين تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى 3 أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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